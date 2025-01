Mãe, filhos e genro estão entre as vítimas do acidente que matou cinco na Rota do Sol

Colisão aconteceu por volta das 8h30min deste domingo (26) na Rota do Sol, em Itati. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Mãe, filho e genro morreram no acidente que vitimou seis pessoas, sendo cinco mortos, na manhã deste domingo (26), no km 11, da Rota do Sol, em Itati.

Rosélia Fátima Klassen, 43 anos, dirigia o automóvel Corolla, com placas de Caxias do Sul e morreu no local após a colisão com um caminhão de bombeiros que descia a Serra. No banco de trás estava o filho, Miguel Klassen Tomazi, nove, e no do carona, o genro Gabriel Vitorino Frezza, 22. Ambos morreram.

Clara Klassen Tomazi, 16, viajava no banco de trás do namorado, foi retirada das ferragens pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Ela passou por cirurgia e tem quadro estável, segundo familiares.

Rosélia e o filho Gabriel serão velados na Capela A do Memorial São José, em Caxias do Sul a partir das 7h desta segunda-feira (27). A cremação está marcada para ocorrer às 16h.

O velório de Frezza está marcado para iniciar às 8h, na Capela Cristo Redentor, também em Caxias.

Dois bombeiros morreram no acidente

Em nota a Associação de Bombeiros do Estado do RS (ABERGS) lamentou a morte dos soldados Audrei Alves Camargo, que atuava no Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), e Juliano Baigorra Ribeiro, atualmente servindo no Pelotão de Bombeiro Militar de Bento Gonçalves.

Ribeiro será velado na sede da 3º Companhia Especial de Bombeiros Militar, em Bento Gonçalves, a partir das 21h30min.

Na tarde deste domingo (26), o governador Eduardo Leite divulgou uma nota de pesar pelo acidente. Ele lamentou o ocorrido e desejou força aos familiares, amigos e colegas das vítimas.

"O caminhão do Corpo de Bombeiros, cedido pela unidade de Gramado para atuar na Rota do Sol durante o veraneiro, estava em deslocamento para atender a uma ocorrência de capotamento na rodovia quando houve a colisão", disse Leite, na publicação.