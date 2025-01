Comprova lança canal no WhatsApp e curso para detectar desinformação nas redes sociais

Cada lição diária do curso terá duração de 5 a 7 minutos. David Michelsohn / Projeto Comprova / Divulgação

O Projeto Comprova está lançando nesta quinta-feira (30) um canal no WhatsApp para publicação de checagens de informações e outros conteúdos produzidos pelo projeto. A iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos é liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

O Comprova monitora redes sociais e aplicativos de mensagem para detectar conteúdos virais falsos ou enganosos. As verificações são feitas de modo colaborativo por jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros e publicadas somente depois de uma revisão feita por ao menos três jornalistas de veículos que não participaram da investigação. GZH é um dos veículos que colabora com a iniciativa.

O acesso ao canal do WhatsApp é gratuito e pode ser feito por este link .

O canal do Comprova no WhatsApp pretende reduzir a distância entre o projeto e o público e aumentar a velocidade de distribuição das verificações. Ele amplia ainda mais o alcance das checagens que hoje são republicadas pelos veículos que participam do projeto.

— É essencial que as checagens estejam cada vez mais presentes no WhatsApp, perto das pessoas, buscando circular com a maior velocidade possível e nos mesmos espaços em que se espalha a desinformação. Com essas iniciativas, o Comprova dá mais um passo importante para se aproximar mais do seu público alvo — comenta Katia Brembatti, presidente da Abraji.

Daniela Scapin, head de políticas públicas para o WhatsApp no Brasil, comenta sobre a iniciativa:

— O canal no WhatsApp é uma ferramenta de transmissão simples e segura que auxiliará o Comprova a alcançar seu público em um aplicativo que já está na palma da mão de quase todos os brasileiros. Acreditamos que essa é uma maneira privada e eficiente para que os seguidores do projeto consigam acompanhar as informações que acharem mais úteis.

Aprenda a detectar desinformação

Os assinantes do canal do Comprova no WhatsApp terão acesso no lançamento ao minicurso "Aprenda a identificar boatos nas redes". O curso é gratuito e terá duração de 10 dias. Nesse período, os assinantes do canal receberão lições diárias com dicas para detectar conteúdos enganosos que circulam pelas redes sociais ou por aplicativos de mensagem e assim aumentar a sua capacidade crítica e a resistência para a desinformação.

O curso foi desenvolvido pela MediaWise, iniciativa de letramento midiático do Poynter Institute, com apoio do WhatsApp, e adaptado para o público brasileiro pelo Comprova.

Brittani Kollar, vice-diretora da MediaWise, comenta sobre a importância de estar preparado para lidar com a desinformação:

— Em uma era de superabundância de informações, desde postagens incorretas compartilhadas involuntariamente até publicações falsas compartilhadas intencionalmente, é essencial que cada pessoa esteja equipada e confiante para identificar informações falsas e encontrar conteúdos confiáveis ​​por conta própria.