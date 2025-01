As mudanças que podem reduzir impactos no meio ambiente

Ir para o trabalho de bicicleta, quando possível, ajuda a diminuir emissão de gases de efeito estufa. Drobot Dean / stock.adobe.com

Indubitavelmente, a atividade humana tem interferido no equilíbrio do ecossistema do planeta Terra. As ações geram consequências – como um mundo mais aquecido e as mudanças climáticas –, que podem se tornar ainda mais nefastas. É papel de todos buscar melhorar a relação com o meio ambiente, de modo a reverter o cenário ruim que se aproxima e garantir um ambiente saudável para a sobrevivência humana.

Há práticas que podem ser adotadas para minimizar o impacto das atividades diárias – e que são essenciais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, conforme David Tsai, coordenador do Sistema de Estimativas e Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg), vinculado ao Observatório do Clima.

As ações podem ser executadas tanto a nível individual quanto corporativo, ajudando a combater as mudanças climáticas. Escolhas de consumo consciente são fundamentais para mitigar os impactos do desmatamento e da produção de gases como o metano. Porém, nem tudo depende do cidadão, lembra Tsai. É importante cobrar os governantes.

— Há coisas que dependem de políticas públicas — destaca.

As empresas também desempenham um papel crucial ao monitorar e reduzir suas emissões e podem melhorar suas práticas.

Confira dicas para diminuir o impacto no meio ambiente

Para indivíduos

Optar por transporte público ou ativo (caminhada ou bicicleta, com zero emissão) para reduzir emissões, já que o deslocamento é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa; Escolher veículos eficientes (baixo consumo de combustível) e atentar-se ao tipo de combustível utilizado, no caso de veículos flex; Morar perto do trabalho, quando possível, para reduzir a necessidade de deslocamentos e as emissões associadas; Consumir alimentos de origem sustentável e priorizar a agricultura familiar para reduzir o impacto ambiental; Priorizar conhecer a origem da carne para garantir que a procedência não esteja vinculada ao desmatamento; Gerar menos resíduos e gerenciá-los de forma consciente, realizando compostagem e reciclagem para evitar emissões de aterros sanitários e o transporte do lixo; Economizar energia elétrica para diminuir a geração de emissões associadas à sua produção.

Para empresas

Fazer inventário de emissões para identificar os principais pontos de impacto e estabelecer metas claras de redução; Promover o rodízio de trabalho para reduzir as emissões de transporte; Incentivar o uso de transporte público ou ativo pelos colaboradores, com mecanismos de compensação; Monitorar equipamentos e a cadeia de fornecimento para garantir materiais e processos com menor impacto ambiental; Monitorar e reduzir o consumo de energia.