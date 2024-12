Iniciada há 13 anos, barragem projetada para resolver abastecimento de água em Bagé deve ficar pronta em 2028

Projetada para resolver os problemas recorrentes no abastecimento de água em Bagé, na Campanha , a barragem de Arvorezinha n ão será concluída em 2026 , como previa o último cronograma. Conforme divulgado pelo engenheiro responsável pela obra, Endrigo Silveira, a prorrogação foi aumentada em dois anos, levando o prazo de conclusão para fevereiro de 2028.

— Os percentuais de 40 até 50% não são reais. A próxima atualização deverá apontar um avanço real de 18 a 19% do empreendimento — explicou o engenheiro. O índice de 50% era divulgado pelo ex-prefeito de Bagé, Divaldo Lara, que renunciou ao cargo em novembro deste ano.

A sequência da obra depende ainda da desapropriação de 184 hectares, sendo que 21 precisam ser liberados com urgência para evitar uma nova paralisação nos serviços. A prefeitura de Bagé ainda precisa solicitar ao Ministério do Desenvolvimento Regional a liberação de R$ 5 milhões para que o Exército possa contratar uma empresa terceirizada.

A ideia é que, após finalizada, a barragem tenha capacidade de armazenar 18 milhões de metros cúbicos, o que corresponde a 18 bilhões de litros, o que deve quadruplicar a capacidade de abastecimento no município.

A obra teve início em 2011, mas embargada dois anos depois. Em 2022, os trabalhos foram retomados após uma visita do então vice-presidente Hamilton Mourão ao local . Os serviços são realizados pelo Exército Brasileiro por meio do 1º Batalhão Ferroviário, de Lages/SC.

As barragens atuais que atendem o município são insuficientes e a população convive há anos com racionamento de água, sobretudo no verão.