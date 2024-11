As demandas voltadas à gestão de resíduos ganharam nova urgência desde que as últimas grandes enchentes deram dimensão visível à quantidade de lixo que uma cidade produz. À frente antes mesmo de as catástrofes se alastrarem, iniciativas baseadas na tecnologia já adicionavam inteligência de dados à maneira sobre como gerir o que sobra, dando outro fluxo a essa gestão.