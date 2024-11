O período para solicitação de recursos no cadastro do Auxílio Reconstrução foi estendido de 15 para 30 dias corridos a partir da última segunda-feira (4). Ou seja, os interessados terão até o dia 4 de dezembro para ingressar com pedido de nova avaliação para receber o benefício. A mudança está em uma portaria publicada nesta sexta (8) no Diário Oficial da União.