Mais 68 casas temporárias foram entregues nesta quinta-feira (31) pelo governo estadual a vítimas da enchente de maio. Em Triunfo, na Região Carbonífera, 48 famílias receberam as chaves das unidades habitacionais e, em Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, mais 20. Nessa última cidade, 40 moradias devem ser entregues, no total.