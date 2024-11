Foi realizado neste sábado (9) o segundo dia do Feirão da Habitação, ação desenvolvida pelo governo do Estado para incentivar a compra de imóveis por famílias que desejam adquirir sua primeira residência. A iniciativa faz parte do Porta de Entrada, programa criado pelo Piratini que concede R$ 20 mil para financiar a entrada da compra das casas. Pelo menos 1.465 imóveis já foram vendidos no âmbito do programa, movimentando R$ 307 milhões.