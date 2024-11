Equipes de resgate enfrentam dificuldade para retirar corpo de homem que desapareceu em montanha de Santa Catarina

Equipes de resgate enfrentam dificuldade para retirar o corpo de um homem que desapareceu enquanto percorria a trilha para o Pico Jurapê, em Joinville, Santa Catarina. De acordo com o Grupo de Resgate em Montanha da Defesa Civil do Estado, o local onde o jovem foi localizado é de difícil acesso, pois não há caminhos definidos. Será preciso instalar ancoragens na parede do pico para que o corpo seja acessado e resgatado de forma segura. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.