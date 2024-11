No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe Maneco Hassen, secretário para Apoio à Reconstrução do RS, ⁠Pedro Capeluppi, secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha, e ⁠André Machado, secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre, para debater a reconstrução do RS seis meses após as cheias.