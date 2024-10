Na próxima quinta-feira, 31 de outubro, termina o prazo para proprietários de veículos emplacados no Rio Grande do Sul que estejam inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) obterem desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. Essa é a data limite para reunir o número mínimo de notas fiscais com CPF e garantir o benefício de Bom Cidadão.