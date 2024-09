Impacto do tempo Notícia

RS registra 48 municípios afetados e 260 pessoas fora de casa após temporais

Mais de 29 mil pessoas são afetadas por conta da chuva. As regiões mais atingidas são Sul e Campanha. No total, 29.452 pessoas já foram afetadas pelo mau tempo no Estado

26/09/2024 - 15h53min Atualizada em 26/09/2024 - 16h26min