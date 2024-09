Porto Alegre registra pontos com alagamentos; veja fotos e vídeo

Chove forte desde a madrugada em Porto Alegre. A quinta-feira amanheceu com trovoadas e raios. Por mais de um momento, o dia virou noite, com o céu carregado de nuvens. Muitas ruas apresentam acúmulo de água e trechos alagados, o que exige atenção redobrada dos motoristas. A maioria dos pontos está na zona norte da cidade, como na Avenida Sertório e áreas do 4º Distrito, Rua Dona Sebastiana e Avenida Zeferino Dias. Pelo menos 10 vias estão totalmente bloqueadas.