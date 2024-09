Conversas Cruzadas: peeling de fenol só deve ser feito por médico?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o dermatologista e conselheiro do Cremers, Gustavo Corrêa, a médica e diretora do Simers, Gabriela Grossi, o biomédico e delegado do Conselho Regional de Biomedicina - 5ª Região, ⁠Leandro Silva, e o assessor de Relações Institucionais e Governamentais do Conselho Regional de Farmácia, ⁠Alexandre Sartori, para debater se procedimentos como o peeling de fenol deve ser feito apenas por médicos.