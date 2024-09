Conversas Cruzadas: bares e restaurantes devem ter cardápio físico e água de graça?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o diretor do Procon Porto Alegre, Rafael Gonçalves, o presidente do Movimento Edy Mussoi de Defesa do Consumidor, ⁠Cláudio Ferreira, a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no RS, Maria Fernanda Tartoni e o diretor do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Nelson Ramalho, para debater a obrigatoriedade de bares e restaurantes de Porto Alegre oferecerem cardápios físicos e água gratuita aos consumidores.