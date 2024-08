Um dos principais acessos para a região das Hortênsias, na Serra, a RS-115 começou a receber nesta segunda-feira (5) o serviço de recapeamento asfáltico para corrigir as rachaduras de um trecho de 420 metros, próximo de Três Coroas. No dia 24 de julho, a reportagem da Gaúcha mostrou que quatro rachaduras se formaram na rodovia, causando desníveis no asfalto.