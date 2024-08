Queimadas

PF abre dois inquéritos para investigar suposta ação criminosa em incêndios no interior de SP

Já haviam sido abertos 29 inquéritos no país para investigar queimadas no Pantanal e na Amazônia. Ministra Marina Silva afirmou que há suspeitas de que possa estar acontecendo um novo "Dia do Fogo"

25/08/2024 - 18h45min