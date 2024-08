No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o promotor de justiça e coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral, Rodrigo Zilio, o secretário judiciário do TRE-RS, Rogério de Vargas, e a eticista e pesquisadora sobre ética do RAIES do Tecnopuc, ⁠Aline Santos Barbosa, para debater o uso da inteligência artificial nas eleições 2024.