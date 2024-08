Um avião de pouso convencional, modelo King Air, com dois motores, caiu na zona rural de Apiacás, a 1.005 quilômetros de Cuiabá (MT), na manhã desta quinta-feira (15). Por volta das 10h40min, a Polícia Militar (PM) informou que uma equipe estava a caminho do local do acidente. Há suspeitas de que cinco pessoas estivessem a bordo. As informações são do portal g1.