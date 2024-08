A pista do Aeroporto Internacional de Florianópolis foi liberada por volta das 20h15min desta segunda-feira (12), após quase 18 horas fechada e 99 voos cancelados até este horário. O incidente se deu depois que um avião da Azul Linhas Aéreas teve os pneus danificados durante o pouso, impedindo pousos e decolagens. Ninguém ficou ferido. A aeronave foi retirada pela companhia às 20h08min, segundo o Floripa Airport. As informações são do g1.