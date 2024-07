Em entrevista na manhã desta quarta-feira (24) ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, falou sobre soluções para o lixo acumulado após a enchente no município. Conforme Bruxel, a gestão municipal realizou uma solicitação ao governo federal para receber auxílio para destinação correta do entulho proveniente da tragédia climática.