O juiz Fernando Bardelli Silva Fischer, da Justiça Militar do Paraná, colocou no banco dos réus um capitão do Corpo de Bombeiros daquele Estado por suposto desvio de doações à Defesa Civil para ajudar as vítimas das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio. O oficial, Gustavo Emmanuel Gonçalves Fogaça, vai responder ação penal por peculato.