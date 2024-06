Dois vereadores de Palmares do Sul que foram alvo de operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público contra desvio de donativos asseguram que agiram de forma legítima ao intermediarem a distribuição de 18 toneladas de donativos. Filipe Lang (PT) e Polon Backes de Oliveira (União Brasil) sofreram buscas e apreensões determinadas pela Justiça no sábado (8), por suspeita de irregularidades no repasse de doações do governo federal a famílias do Litoral.