Estragos causados pela inundação na RS-287 podem alterar local de início das obras de duplicação

Os estragos causados pela inundação na RS-287 devem alterar o plano de duplicação da rodovia. Antes programado para começar em trechos urbanos dos municípios de Tabaí e de Santa Cruz do Sul, a obra pode se iniciar em locais que contam com desvios emergenciais, como é o caso da localidade de Mariante, em Venâncio Aires, ponto mais afetado pela força da água. O avanço do Rio Taquari arrancou pedaços da pista entre os quilômetros 56 e 60, criando crateras no trecho, que foi liberado por meio de desvios. Além desse local, Candelária, Paraíso do Sul e Santa Maria contam com passagens emergenciais.