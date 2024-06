Entenda os riscos e veja os cuidados na hora de comprar um carro atingido pela enchente

A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul no mês de maio danificou milhares de veículos e disparou uma corrida para venda desses automóveis, como forma de amenizar os prejuízos do vendedor. Para o comprador, pode ser uma possibilidade de bom negócio, uma vez que muitos dos carros estão sendo comercializados com valores bem abaixo da tabela Fipe. No entanto, é necessário ter muito cuidado na hora de adquirir um veículo usado ou seminovo, pois o barato pode sair caro em caso de possíveis problemas no automóvel.