Aumentou para 532 o número de moradores de Pelotas, no sul do Estado, fora de casa após a elevação da Lagoa dos Patos. Na tarde desta segunda-feira (6) o nível da Lagoa dos Patos estava 1,82 metros acima do nível ideal. As ações nestes locais de risco seguem e estão sendo feitas pela Defesa Civil e por soldados do exército.