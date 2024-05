O nível do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, 6m29cm às 19h10min desta quinta-feira (2), na régua da Rua da Praia. A medida supera a média registrada em 19 de junho de 2023, quando atingiu 6m18cm e deixou mais de 800 famílias desabrigadas. Na enchente histórica de 1965, Sinos chegou a 6m48cm, e não havia os diques de contenção, inundando todo o Centro e bairros de São Leopoldo. Em Campo Bom, chegou a 7m20cm. Já em Novo Hamburgo, o bairro Canudos ficou debaixo d'água.