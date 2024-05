Com o intuito de contribuir para que as informações atualizadas sobre a enchente no Rio Grande do Sul sejam amplificadas ao maior número de pessoas, o Grupo RBS disponibiliza o acesso gratuito a conteúdos de utilidade pública em GZH, como a cobertura “Ao Vivo”, abastecida em tempo real com últimas notícias e matérias de serviço, com dicas e alertas à população. Demais reportagens e colunas sobre o tema estarão disponíveis para não assinantes mediante preenchimento de cadastro para disponibilização de login.