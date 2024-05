O domingo (19) marcou o início dos trabalhos de limpeza do Centro Histórico de Porto Alegre com o objetivo de acelerar a retirada dos entulhos acumulados nas ruas, provocados pela cheia histórica que atingiu a região. Caminhões do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) também estão circulando pelas ruas do Menino Deus e Cidade Baixa.