O nível da Lagoa dos Patos tem apresentado queda em diferentes pontos. Na régua localizada no trapiche do Balneário Valverde, na Praia do Laranjal, em Pelotas, caiu 53 centímetros em nove horas, chegando a 1m79cm às 21h desta sexta-feira (24). Na régua no CCMar, em Rio Grande, passou de 2m30cm registrados às 9h para 2m19cm por volta das 21h.