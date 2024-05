Três adutoras da Corsan romperam nesta terça-feira (30) em Santa Maria, na Região Central, prejudicando o abastecimento de água da cidade. Conforme a prefeitura, sete caminhões-pipa serão deslocados. Com a enxurrada, romperam-se três das quatro tubulações do sistema onde é feita a captação de água no Rio Ibicuí. O problema impede a chegada de água à estação de tratamento.