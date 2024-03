Um avião modelo Boeing 787 Dreamliner que partiu de Buenos Aires, na Argentina, com destino a Madri, na Espanha, foi forçado a alterar sua rota em razão de uma emergência médica a bordo. O voo acabou pousando no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, por volta das 19h de quinta-feira (7), onde um passageiro espanhol de 72 anos morreu. As informações são do portal g1.