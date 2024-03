Uma metalúrgica localizada no município de Taquara, no Vale do Paranhana, terá que indenizar um funcionário demitido em R$ 10 mil por danos morais. A condenação da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) foi motivada pelo proselitismo religioso praticado pelo administrador sócio majoritário da empresa.