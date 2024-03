A CEEE Equatorial registrou piora no fornecimento de energia elétrica em 2023 na comparação com o ano anterior, segundo análise de desempenho das distribuidoras feita anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os indicadores da CEEE Equatorial deixam a concessionária na penúltima colocação de qualidade, dentre as 29 grandes distribuidoras de energia elétrica do país.