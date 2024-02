A forte chuva que atingiu o Estado do Rio de Janeiro na noite de quarta-feira (21) provocou pelo menos três mortes, segundo informações da Secretaria Estadual de Defesa Civil. De acordo com a Defesa Civil municipal de Japeri, na Baixada Fluminense, foram registradas duas mortes no município: um menino e uma mulher de 24 anos, em desabamentos em locais diferentes.