O Réveillon mais famoso do Brasil ocorre no Rio de Janeiro, que recebe anualmente milhares de turistas de todo o mundo para acompanhar a celebração da virada de ano. Para recepcionar 2024, além do tradicional palco na praia de Copacabana, a prefeitura organizou festas em outras 10 regiões da cidade, com apresentações de artistas de diversos estilos musicais.