O Corpo de Bombeiros faz buscas ao jovem de 18 anos que desapareceu em uma cachoeira no final da tarde de quinta-feira (21) no interior de Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari. A profundidade no local, segundo os bombeiros, pode chegar a 10 metros. A cachoeira fica em uma área de difícil acesso que só pode ser alcançada por meio de trilhas. Não é permitido banho no local. O jovem estaria, de acordo com a Brigada Militar (BM), acompanhado de outros três amigos.