O Rio Uruguai está em elevação na Fronteira Oeste o que impede moradores desabrigados desde o começo de outubro de retornarem em segurança para suas casas. De acordo com a Defesa Civil da região, a elevação do rio é consequência da chuva em outros pontos da bacia, como no Noroeste do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O órgão informa que a tendência é de que o nível da água siga subindo nos próximos dias.