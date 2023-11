A Polícia Civil de São Paulo investiga uma nova tentativa de estupro na mesma região da zona sul da capital onde uma mulher foi atacada por um suspeito no fim do mês passado e salva de um abuso sexual por um motorista e passageiros de um ônibus que passava no local. O caso viralizou nesta semana com a divulgação de um vídeo do momento do ataque e do resgate da vítima.