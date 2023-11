O governador Eduardo Leite percorreu, nesta segunda-feira (20), alguns dos municípios mais afetados pelos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias e já causaram quatro mortes. Leite esteve no Vale do Caí, na Serra e no Vale do Taquari para vistoriar a situação das cidades atingidas pela tempestade que caiu no sábado (18).