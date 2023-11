Moradores de Viamão, na Região Metropolitana, protestam contra a liberação do terreno da Fazenda Montes Verdes, a 36 quilômetros de Porto Alegre, para a incorporação de resíduos industriais e de tratamento de água no solo da localidade. A alegação é de que a empresa Bianchini S.A., proprietária do espaço, obteve uma licença única junto à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) para fazer o descarte dos produtos e que o movimento afetaria oito nascentes da região.