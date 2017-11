Um homem de 51 anos morreu na manhã desta sexta-feira (3) após capotar o veículo na Rota do Sol, no Litoral Norte. O acidente aconteceu no km 27 da rodovia, próximo ao acesso a Itati. Conforme a Polícia Civil, Antonio Lucio Dias Cruz perdeu o controle do Toyota Corolla que dirigia e colidiu no trevo do município O veículo capotou e caiu em um barranco na lateral da pista.