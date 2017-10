A estudante Marília Ceolin, que perdeu uma amiga na tragédia, participou da vaquinha Fabricio Lima / Especial

A vaquinha online que deve assegurar o primeiro passo para a criação do memorial às vítimas da boate Kiss está entrando no seu mês decisivo: até 25 de novembro, será preciso arrecadar pelo menos mais R$ 76 mil, o dobro do valor garantido até esta terça-feira (24). O valor será destinado à realização de um concurso para a escolha do projeto arquitetônico, que terá a missão de "tirar das cinzas o espaço das lembranças mais tristes e transformá-lo em um lugar de luz", como grafa a descrição do projeto na internet.

— Não é só questão de memorizar, é transformar aquele espaço em vida — observa Sérgio da Silva, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM).

Se não alcançar o valor de R$ 150 mil, a campanha encabeçada pela AVTSM junto com o Departamento Estadual do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) e a prefeitura de Santa Maria corre o risco de voltar à estaca zero. É que, por regra da plataforma de crowdfunding, o projeto só recebe o dinheiro arrecadado se atingir ou superar sua meta financeira dentro do prazo estabelecido. Caso contrário, as doações são devolvidas.

— O próximo mês é importante para a garantia da realização do concurso. Não tem como aumentar o prazo — diz Rafael Passos, presidente do IAB-RS.

Passos explica que os R$ 150 mil da meta mínima serão destinados a trabalhos técnicos necessários para realizar concurso, como preparação do edital, reembolso dos custos que já tiveram com seminário, confecção de catálogo reunindo anteprojetos que vão ser apresentados e gastos com a comissão julgadora, que será formada por arquitetos. Se a meta final, de R$ 300 mil, for atingida, englobará também o desenvolvimento do projeto arquitetônico vencedor.

Conseguindo levantar o valor mínimo, o lançamento do edital está previsto para a primeira quinzena de dezembro. O anúncio do vencedor seria em 27 de janeiro de 2018, data em que a tragédia completa cinco anos.

Em um seminário feito no começo de setembro em Santa Maria, familiares das vítimas e a comunidade da cidade compartilharam com o IAB-RS o que esperam do memorial. Em vez de um prédio de grandes proporções, como se estava cogitando a princípio, decidiu-se por uma construção mais singela, com bastante luz natural e espaço para um jardim.

— Aquele é um local confinado, sem janelas. Os familiares entendem que tem de ser espaço com luz, onde as pessoas podem respirar — diz Sérgio da Silva. — Isso deve tirar a ideia daquele sofrimento todo.

Estudante de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Franciscano, Marília Ceolin, 23 anos, soube da vaquinha por meio de seus professores, que participaram do seminário. A estudante perdeu sua melhor amiga na tragédia da Kiss e não titubeou em participar com o que pôde. Conta que, quando passa pelo prédio da Kiss, tenta nem olhar.

_ Acho que o memorial seria uma maneira de trazer algo bom de tudo de ruim que aconteceu. E tirar aquela imagem horrível que ainda tem lá hoje.

O memorial deve ser construído na Rua dos Andradas, na área da boate Kiss, que foi desapropriada em julho. Segundo informações da prefeitura de Santa Maria, a data da demolição do prédio ainda não foi definida - deve ser programada assim que houver o projeto do memorial. A demolição ficará a cargo do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon) de Santa Maria, sem custo para o poder público.

COMO AJUDAR

-Para doar, basta clicar em "Apoiar este projeto", inserir os dados ou fazer o login utilizando o perfil no Facebook, selecionar o valor da doação e escolher a forma de contribuição.

-O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou boleto bancário.

- O valor mínimo é de R$ 5,00.

- Dependendo do valor, quem contribui ainda receberá recompensas, como carta de agradecimento dos pais das vítimas e nome no catálogo do concurso público de arquitetura.

ETAPAS PREVISTAS

1ª) Realização do concurso público nacional de arquitetura que selecionará o projeto. O concurso será organizado pelo IAB-RS. É para essa etapa que o valor de R$ 150 mil é pleiteado por vaquinha online.

2ª) Baseia-se no desenvolvimento do projeto arquitetônico vencedor.

3ª) Construção do memorial. Ainda não há verbas garantidas para isso - seria necessário buscar formas de financiar.

O memorial deve ser construído na Rua dos Andradas, na área da Kiss Camille Wegner / Rádio Gaúcha SM