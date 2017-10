1. Paul in POA

2. Mau tempo

Com chuva intensa há quatro dias, queda de granizo e muitos raios, o Rio Grande do Sul segue em situação de alerta. Desde o início do mês de outubro, foram registrados transtornos em pelo menos 73 municípios .

3. Litoral catarinense

4. Bala na "agulha"

5. Greve dos professores

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) definiu o novo calendário escolar para o ano de 2017. Mesmo com a paralisação dos professores ainda em curso, o Executivo gaúcho determina que o ano letivo se encerre em todas as escolas estaduais até 14 de janeiro de 2018 .

6. Projeção do capitão

A intenção do meia D'Alessandro é encerrar a carreira no Beira-Rio. Com 36 anos e a dois meses de terminar o seu contrato, o jogador revelou que pretende pendurar as chuteiras atuando pelo Inter.