Dois homens que iriam trabalhar na limpeza da fachada de um prédio comercial ficaram gravemente feridos após uma queda de aproximadamente cinco metros. O acidente aconteceu na rua Mauricio Cardoso, no centro de Frederico Westphalen, região norte do estado, no final da tarde desta quinta-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles não usavam equipamento algum de segurança para subir no andaime. Os operários iriam amarrar uma escada no topo da estrutura. Eles estão internados no Hospital Divina Providência com fraturas pelo corpo e, um deles, com corte na cabeça. Segundo os Bombeiros, a idade aproximada dos homens é de 50 e 30 anos.