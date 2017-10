1. Morte após discussão

Homem apontado como autor do tiro que matou eletricista em Porto Alegre é preso. Álvaro José Borba Silveira, 50 anos, entregou-se à Justiça e foi recolhido ao Presídio Central.

2. Organização criminosa

Participação no jogo do bicho, acordo de paz e segurança particular: como age a facção a facção que domina o tráfico de drogas em Santa Cruz do Sul.

3. Dívida do RS

STF dá prazo para o RS se manifestar sobre risco de suspensão da liminar que garante o não pagamento da dívida. A União apresentou ao Supremo um pedido de reconsideração para derrubar a liminar.

4. Insegurança jurídica

Marta Sfredo: por que o leilão do pré-sal não foi um sucesso estrondoso. Governo arrecadou cerca de 80% do que esperava com áreas promissoras de petróleo.

5. Campeão do mundo

Fifa reconhece o Grêmio como campeão mundial de 1983. Entidade reconheceu a equivalência da Copa Intercontinental, disputada de 1960 a 2004, como um Mundial de Clubes.

6. Desfalque importante

Damião volta a sentir dores e está fora do jogo do Inter contra o Ceará. Atacante ainda sente desconforto na coxa esquerda e Roberson será titular neste sábado, no Beira-Rio.

7. Trânsito

Ciclistas e pedestres poderão ser multados no Brasil a partir do ano que vem. Quem cometer infrações como cruzar pistas em viadutos ou pedalar em local proibido será autuado.

8. Crise separatista

Rajoy destitui presidente catalão e convoca eleições. Declaração ocorreu algumas horas depois de o Senado autorizar ao governo espanhol aplicar o artigo 155 da Constituição, em razão da declaração de independência do parlamento da Catalunha.

+ Luiz Antônio Araujo: por que o caso da Catalunha é diferente do caso do sul do Brasil

9. Testemunha de defesa de Aldemir Bendine

Dilma diz a Moro que havia preocupação em "salvar" as empresas da Lava-Jato. Segundo a petista, deve-se "punir executivos ou funcionários que pratiquem malfeitos", mas as "instituições são produtos sociais, elas não podem ser punidas".

10. Applemaníacos, atenção!