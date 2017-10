1. Piratini e Assembleia

Prestes a remeter à Assembleia Legislativa o conjunto de medidas previsto no acordo da dívida com a União, o governador Sartori tenta concluir a votação do ajuste fiscal. Como os termos do contrato com o governo federal têm temas polêmicos, o Piratini se prepara para onda de resistência na base governista.

2. Maia x Temer

Rodrigo Maia chamou de "incompetente" o advogado de defesa de Michel Temer, Eduardo Carnelós. O presidente da Câmara disparou críticas após Carnelós ter classificado como "vazamento criminoso" a divulgação dos vídeos da delação do operador financeiro Lúcio Funaro, que atingem Temer. As imagens foram divulgadas no site da Câmara em 22 de setembro.

3. Caos prisional

O caos prisional, que tem transformado delegacias gaúchas em presídios improvisados, é o principal motivo apontado pela Ugeirm Sindicato para solicitar vistorias e a interdição de 12 prédios. Nesta segunda-feira (16), o sindicato começará a percorrer nove cidades da Região Metropolitana e Carbonífera, buscando que os detentos sejam retirados das DPs e que as construções com problemas sejam reformadas.

4. Passagem mais cara

O valor da passagem dos ônibus intermunicipais de longo curso fica mais caro no Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (16). A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agergs) autorizou o aumento de 7,76% — mesmo valor fixado para despachos de encomendas via ônibus.

5. Somália

Ao menos 276 pessoas morreram e 300 ficaram feridas no atentado com caminhão-bomba de sábado (14) no centro de Mogadíscio, o mais violento na história da Somália, anunciou o governo somali nesta segunda-feira (16)

6. O restaurante mais antigo

Se ir ao Mercado Público transporta o porto-alegrense ao passado, entrar no Gambrinus dá direito a assento vip da viagem no tempo. O restaurante mais antigo de Porto Alegre tem espalhadas por todos os cantos evidências dos seus 128 anos de história, completados neste mês.

7. Grêmio

Após a vitória que deixou o Tricolor mais perto do Corinthians, o time de Renato Portaluppi segue em Coritiba, onde se reapresenta nesta segunda-feira (16), mirando o confronto com o líder, na quarta-feira (18). A novidade deve ser o retorno de Luan, totalmente recuperado de lesão.

8. Inter

O Colorado faz seu último treino, às 15h30min desta segunda-feira (16), antes de enfrentar o Boa pela Série B. A delegação colorada chegou no domingo (15) em Varginha com novidades. O meio-campista Jéferson deve ser o substituto de Edenilson, suspenso.

9. Vítima de assédio

A cantora e atriz islandesa Björk relatou no Facebook uma experiência de abuso pela qual passou. A artista revelou que resistiu às investidas de um diretor dinamarquês. Segundo Björk, o cineasta criou uma atmosfera hostil após ela não ceder ao assédio dele.

10. Previsão do tempo

Nesta segunda-feira (16), a temperatura continua subindo em todo o Rio Grande do Sul e pode passar da casa dos 30°C em algumas cidades. Pode chover em forma de pancada bem isolada na metade oeste gaúcha, mas no restante das regiões o tempo fica firme.