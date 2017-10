Mais de 1,5 mil integrantes do MST e da CUT invadiram o prédio do Incra em protesto ao orçamento de 2018 do governo federal

Líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) afirmaram, nesta terça-feira (17), que não há previsão para a desocupação do prédio do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra), na Avenida Loureiro da Silva, em Porto Alegre. Pela manhã, mais de 1,5 mil manifestantes vindos do Interior e da Região Metropolitana, ligados ao MST e à CUT, invadiram o pátio do órgão público e montaram centenas de barracas. A mobilização reivindica a recomposição do orçamento de 2018 para que famílias sejam assentadas e tenham acesso aos programas para desenvolvimento social e econômico.