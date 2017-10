Duas pessoas foram mortas a tiros na noite desta sexta-feira (20), em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O crime aconteceu na Rua São Jorge, no bairro Stella Maris. Segundo a Brigada Militar, um homem e um adolescente estavam caminhando na via quando foram alvejados por diversos disparos.

Ainda de acordo com a BM, os dois morreram no local. Como não houve testemunhas, as circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. O jovem foi identificado como Rafael Patrocin de Oliveira, de 16 anos. Já a outra vítima, que possui antecedentes criminais, não teve a identidade confirmada. A polícia suspeita de execução.