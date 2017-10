Com um atraso de dois anos para cumprir com o prazo de entrega, a obra de duplicação da Faixa Velha de Camobi (RS-509), em Santa Maria, deve ter um custo de quase R$ 13 milhões a mais do que o previsto. Inicialmente orçada em R$ 37,3 milhões, a duplicação de 4,3 quilômetros deve chegar ao montante de R$ 50 milhões. A projeção foi informada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) a GaúchaZh.